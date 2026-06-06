Ученые выяснили, какую роль в распаде пар играют гены

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Йоргенсен также оценила, какую долю вариаций в распаде отношений можно объяснить распространенными генетическими вариантами. Цифры оказались скромными: 9% у женщин и 3% у мужчин.

Это гораздо ниже данных классических близнецовых исследований, где «наследуемость» разводов иногда оценивали почти в 50%. Разницу социолог объясняет просто: близнецовые методы улавливают все генетические различия, а молекулярно-генетические методы, используемые в диссертации, отслеживают только распространенные варианты (которые легче обнаружить). Зато второй подход позволяет точно сказать, какие именно признаки задействованы, и работать с большими выборками обычных людей, а не только близнецов.

Как разрыв родителей влияет на детей

В другой части проекта Йоргенсен сравнила приемные и биологические семьи, чтобы учесть фактор воспитания. Оказалось, что связь между разводом родителей и вероятностью развода у их детей значительно слабее в приемных семьях, где нет общей генетики.

«В социологии часто говорят, что дети учатся у родителей модели отношений, — комментирует автор. — Но наше исследование показывает: здесь работает и генетическое сходство семьи. Дети наследуют не только пример поведения, но и склонности к импульсивности, тревожности или образовательным стратегиям».

Почему эти выводы не универсальны

На данный момент это единственное исследование, в котором распад семей в Норвегии проанализирован с помощью молекулярно-генетических методов. Для более глубокого понимания того, как меняется роль генов в разных обществах и в различные исторические периоды, необходимы повторные исследования в других культурных контекстах.

Рут Ева Йоргенсен настаивает, что ее результаты нельзя интерпретировать как руководство к действию. Влияние генов невозможно отделить от факторов среды, индивидуальных особенностей партнеров и случайных обстоятельств.

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