Найдено важное отличие в работе мужского и женского мозга

Женщины сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) в два раза чаще мужчин, хотя статистика не фиксирует у них большего числа пережитых травмирующих событий. Новое исследование от нейробиологов из Технологического института Вирджинии (США) раскрыло биологическую первопричину этой аномалии. Оказалось, что женский мозг формирует воспоминания о страхе с помощью уникального молекулярного механизма, который полностью отсутствует у мужчин. Открытие, опубликованное в журнале Behavioural Brain Research, доказывает необходимость создания принципиально разных методов лечения ПТСР для мужчин и женщин.

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Молекулярная метка страха

В центре внимания исследователей оказалась полиубиквитинизация K27 — ранее не изучавшийся тип молекулярной маркировки, с помощью которой клетки регулируют функции белков.

Эксперименты проводились на крысах, у которых анализировали две ключевые зоны мозга: миндалевидное тело (отвечает за эмоции и страх) и гиппокамп (связывает воспоминания с конкретным местом).

Выяснилось, что после пережитого пугающего опыта уровень сигнала K27 резко возрастает в гиппокампе самок, в то время как у самцов он остается неизменным.

Чтобы подтвердить важность этого процесса, ученые искусственно снизили уровень K27 с помощью методов генной инженерии. В результате самки начали терять воспоминания о пережитом страхе, тогда как на самцах эта манипуляция никак не отразилась.

«Тот факт, что самцы и самки одинаково запоминают одно и то же событие, не означает, что их мозг использует одни и те же механизмы для записи этой информации», — объясняет руководитель исследования доцент Тимоти Джаром (Timothy Jarome).

Неожиданные связи с болезнью Альцгеймера

Ученых удивило, что маркер K27 активизировался именно в гиппокампе, а не в миндалевидном теле, которое традиционно связывают с обработкой страха. Кроме того, биологи обнаружили, что во время формирования памяти у самок метка K27 прикрепляется к специфическому белку ACAT1.

Этот белок уже хорошо известен медицине: его дисфункция напрямую связана с развитием болезни Альцгеймера — неизлечимого заболевания, разрушающего гиппокамп и стирающего память. Открытие указывает на то, что ACAT1 может играть фундаментальную роль как в процессах долгосрочного удержания воспоминаний, так и в механизмах их патологической потери.

На пути к персонализированной медицине

В настоящее время команда Джарома, в которую вошли аспиранты и студенты университета, изучает другие типы молекулярных меток (всего науке известно восемь форм полиубиквитинизации). Первые данные указывают на то, что как минимум еще одна из меток проявляет повышенную активность исключительно у самцов.

Ученые подчеркивают: фармакология долго разрабатывала лекарства без оглядки на пол пациента, однако теперь очевидно, что терапия расстройств памяти и ПТСР требует дифференцированного подхода.