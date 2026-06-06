Лекарства от гриппа оказались эффективны против осложнений ВИЧ

Американские и японские молекулярные биологи обнаружили, что развитие характерных для носителей ВИЧ проблем с остротой ума и памяти можно предотвратить при помощи осельтамивира и других лекарств от гриппа, подавляющих работу ферментов из класса сиалидаз. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).

"Пациентам с ВИЧ пока не стоит бежать в аптеку и закупаться данными лекарствами. Тем не менее, наше открытие открывает дорогу для проведения широкомасштабных проверок того, если данный класс лекарств, или их более совершенные версии, можно будет применять для защиты мозга носителей вируса иммунодефицита и для замедления их старения", - заявил доцент NWU Мохамед Абдель-Мохсен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Абдель-Мохсен с другими учеными на протяжении восьми лет наблюдали за тем, как меняется состав крови, когнитивные способности, работа клеток мозга и другие особенности в жизнедеятельности организма у двух десятков мужчин и женщин, зараженных вирусом иммунодефицита. После развития когнитивных проблем у части добровольцев биологи проанализировали то, чем они отличаются от других пациентов.

Это сравнение указало на то, что деменция и другие когнитивные нарушения чаще развивались у тех пациентов ВИЧ, в крови которых присутствовало необычно много поврежденных молекул гликанов, углеводных цепочек, присутствующих на поверхности клеток и защищающих их от различных угроз. Это побудило ученых проверить, что произойдет, если заблокировать в организме носителей ВИЧ работу ферментов из класса сиалидаз, разрезающих эти молекулы.

Для этого ученые вырастили культуру человеческих иммунных клеток, зараженных ВИЧ, а также мышей с аналогом человеческого вируса иммунодефицита, и добавили в их питательную среду и корм комбинацию из осельтамивира и занамивира, двух рекомендованных ВОЗ лекарств от гриппа. Оба этих препарата блокируют работу ферментов из класса сиалидаз, что натолкнуло исследователей на мысль, что они должны улучшить состояние мозга грызунов.

Последующие наблюдения подтвердили это предположение биологов и указали на то, что блокировка работы сиалидаз не только замедлила развитие воспалений в мозге и угасание когнитивных способностей грызунов, но и в целом предотвратила ускоренное старение их организма, которое часто наблюдается у носителей ВИЧ. Это дает надежду на то, что данные лекарства окажут схожее действие и на пациентов после завершения всех доклинических и клинических испытаний, подытожили Абдель-Мохсен и его коллеги.

О когнитивных последствиях заражения ВИЧ

Деменция и другие проблемы когнитивного характера развиваются у четверти пациентов с ВИЧ даже в тех случаях, когда они регулярно принимают антиретровирусные препараты и поддерживают стабильно низкий уровень вирусных частиц в их организме. Точные причины развития этих проблем не известны, однако при этом биологи предполагают, что они могут быть связаны с учащением воспалений.