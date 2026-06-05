Что известно о первой в мире вакцине от аллергии на березу

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может появиться уже в сентябре. Об этом 5 июня сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Что известно о новой вакцине и ее эффективности — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно о вакцине

«Аллергарда» — первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, которая разработана Институтом иммунологии ФМБА России.

На данный момент идет третья фаза клинических исследований, а в июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина от аллергии на березу показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, заверила Скворцова. Прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления березы — в пять раз выше обычного уровня. Применение «Аллергарды» позволило фактически полностью нивелировать симптомы аллергии у 25 процентов людей, а у остальных снизить выраженность симптомов в шесть раз.

Чтобы сформировать хороший защитный иммунитет, достаточно 3–5 введений «Аллергарда». Тогда как другие гипоаллергенные препараты, применяемые в мире, необходимо вводить не менее 30 раз.

«Но в первый сезон все-таки эффективнее сделать пять инъекций в дозировке 80 миллиграммов», — уточнила руководитель ФМБА.

Также известно, что вакцину лучше вводить в осенние месяцы перед началом сезона пыления.

«В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года. При этом если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке», — сообщила Скворцова.

Будет ли вакцина эффективна

По словам врача-аллерголога, иммунолога, кандидата медицинских наук Надежды Логиной, эта вакцина действительно даст возможность получить клинический эффект при аллергии на пыльцу березы у пациентов.

«Однако важно понимать, что при сочетанной аллергии — например, на пыльцу других трав — этот метод не даст должного эффекта. Дело в том, что аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) обладает специфическими свойствами и формирует устойчивость только к конкретному аллергену, в данном случае — к пыльце березы», — пояснила специалист.

Для таких случаев существует другой подход — метод аутолимфоцитотерапии, который позволяет лечить сразу все виды повышенной чувствительности к аллергенам, а не каждый по отдельности, рассказала аллерголог:

«Он применяется, когда сезонная аллергия сочетается, например, с реакцией на бытовые аллергены или шерсть домашних животных. Пока в мире нет вакцин для лечения такой комплексной патологии. Этот метод использует собственные иммунные клетки пациента (лимфоциты). Он достаточно распространен и внедрен во многих клиниках Москвы и других городов России. Главное преимущество метода в том, что он практически не обладает побочными эффектами и позволяет избежать обострения симптомов даже у лиц с очень высокой чувствительностью, которым введение даже малых доз аллергена противопоказано».

Как определить аллергию на березу

Также врач объяснила, какие анализы нужно сдать человеку, чтобы понять, что у него аллергия именно на березу.

«В любой лаборатории можно пройти исследование как на общую активность аллергического процесса (уровень общего иммуноглобулина Е), так и на специфические IgE-антитела. Анализ так и называется: уровень иммуноглобулина Е на пыльцу березы», — добавила специалист.

Также в беседе с «ВМ» врач-аллерголог рассказала, как проявляется аллергическая реакция на пыльцу и можно ли самостоятельно облегчить свое состояние.