Закончились доклинические исследования онковакцины от опухоли мозга

Российские учёные завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на её клиническое применение. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Она отметила, что технология каждый раз адаптируется под новую локализацию, так как опухоли различаются.

«В конце года мы подаём заявление на клиническое применение при меланоме. В этом году это меланома кожи, а в следующем — увеальная меланома, меланома оболочек глаза», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.