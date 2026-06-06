Закончились доклинические исследования онковакцины от опухоли мозга

Скворцова: завершены доклинические исследования онковакцины от опухоли мозга
Российские учёные завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на её клиническое применение. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Она отметила, что технология каждый раз адаптируется под новую локализацию, так как опухоли различаются.
Глава ФМБА также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.