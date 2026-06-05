В России начались доклинические испытания первого российского костного цемента с улучшенной системой доставки антибиотиков. Разработка ученых Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина позволяет продлить высвобождение терапевтических концентраций антибиотика в десять раз по сравнению с импортными аналогами, что может повысить эффективность лечения тяжелых костных инфекций и снизить риск ампутаций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

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Костный цемент применяется в травматологии и ортопедии для фиксации имплантов и лечения осложнений после переломов и операций. Одной из главных проблем существующих материалов считается низкая эффективность высвобождения антибиотиков: значительная часть препарата остается запертой внутри цемента и не попадает в очаг инфекции.

Новая разработка объединяет антибиотик и антисептик, закрепленные на нановолокнах целлюлозы. Антисептик нарушает работу ферментов бактерий, а нановолокна формируют внутри материала сеть микроскопических каналов. По ним проникает вода, которая постепенно вымывает антибиотик и обеспечивает его длительное поступление в окружающие ткани.

«Благодаря целлюлозе мы получили эффект "водопровода" внутри цемента — антибиотик теперь не сидит мертвым грузом, а поступает прямо в рану. Для сравнения, проблема большинства импортных костных цементов заключается в том, что антибиотик из них практически не выходит — до 90% лекарства так и остается "запертым" внутри», — рассказал заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Губкинского университета Владимир Винокуров.

По словам руководителя Центра гнойной хирургии ГКБ имени Демихова, доцента кафедры общей хирургии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимира Оболенского, ежегодно в России десятки тысяч пациентов нуждаются в операциях с использованием костного цемента при гнойных осложнениях переломов, после эндопротезирования крупных суставов и при синдроме диабетической стопы. Новый материал может сделать такую терапию более доступной и снизить число случаев инвалидности.

Как отметил доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Денис Римашевский, такой подход способен сократить путь от лаборатории до больницы на годы.