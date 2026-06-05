Обнаружен эффективный метод восстановления подвижности после инсульта

Ученые из Университета Питтсбурга показали, что электрическая стимуляция спинного мозга может улучшить силу и подвижность руки у людей, перенесших инсульт даже много лет назад. В пилотном клиническом исследовании участники с хронической слабостью мышц руки демонстрировали в среднем 32 процентный рост силы. Результаты работы опубликованы в Nature Medicine.

Метод предполагает установку тонких электродов вдоль шейного отдела спинного мозга. Сигналы стимулируют нервные волокна, усиливая связь между мозгом и ослабленными мышцами. Когда стимуляция включена, участники сразу могут двигать рукой лучше, а улучшения в силе и контроле сохраняются при регулярном использовании.

Технология оказалась безопасной и эффективной для людей разных возрастов и пола. Все семь участников показали немедленный прирост силы при включении стимуляции, а спастичность уменьшилась у каждого. Исследователи отмечают, что даже небольшие улучшения позволяют людям снова выполнять повседневные действия, например застегивать пуговицы или открывать банку.

Следующим шагом станет расширенное клиническое исследование для оценки долгосрочного воздействия стимуляции, как в виде самостоятельного метода, так и в сочетании с физиотерапией, с целью создания практического имплантируемого устройства для повседневного использования.

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