Найден способ заранее выявить риск развития рака легких

Ученые разработали анализ крови, который выявляет 14 ключевых белков и позволяет прогнозировать риск рака легких за пять лет до появления опухоли. Подход учитывает не только возраст и курение, но и скрытое воспаление в легких, которое часто запускает развитие болезни. Работа опубликована в журнале Cell.

В работе проанализировали данные более 48 тысяч участников UK Biobank. С помощью машинного обучения исследователи выделили 14 белков плазмы крови, которые в сочетании с традиционными факторами риска точно предсказывали развитие рака легких в ближайшие пять лет. Этот белковый набор успешно подтвердили на восьми независимых группах людей из разных стран, включая никогда не куривших.

Анализ показал, что эти белки отражают не саму опухоль, а измененное воспалительное состояние легких еще до возникновения рака. Загрязнение воздуха усиливает этот сигнал и увеличивает популяцию особых клеток (KAC), которые при наличии мутаций могут стать злокачественными. Блокировка ключевого воспалительного медиатора IL-1β у мышей снижала количество таких клеток и замедляла развитие опухолей.

Авторы считают, что обнаруженная комбинация белков открывает возможности для точечной профилактики. Переанализ данных исследований показал, что люди с высоким уровнем этих 14 белков особенно хорошо отвечают на препарат, блокирующий IL-1β: риск рака легких у них снижался почти вдвое. При отборе по этому маркеру эффективность профилактики становится сравнимой со статинами в кардиологии.

Ранее стало известно, что препараты класса GLP-1 снижают риск развития рака молочной железы.