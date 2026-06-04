Обнаружена неожиданная причина одного из распространенных видов рака

Исследователи из Дании и Австралии обнаружили ранее неизвестный вирус, который может быть связан с развитием колоректального рака — одной из самых распространенных онкологических болезней в развитых странах. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Medicine (ComMedicine).

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Ученых давно озадачивала бактерия Bacteroides fragilis. С одной стороны, ее регулярно находят у пациентов с колоректальным раком, с другой — она является обычным обитателем кишечника многих здоровых людей.

Чтобы выяснить причину этого противоречия, исследователи проанализировали состав кишечной микрофлоры участников крупного датского популяционного исследования с помощью методов генетического секвенирования. Оказалось, что у больных раком B. fragilis часто содержала внутри себя особый вирус — бактериофаг. Такие вирусы заражают бактерии и используют их для собственного размножения.

Первоначальное наблюдение ученые затем проверили на более крупной выборке из 877 человек с колоректальным раком и без него. Анализ показал, что у пациентов с опухолью кишечника этот бактериофаг встречался примерно в два раза чаще.

Ученые считают, что открытие добавляет новый уровень сложности к изучению кишечной микрофлоры. Если раньше исследователи в основном анализировали состав бактерий, то теперь необходимо учитывать и вирусы, скрывающиеся внутри них.

В будущем обнаруженный бактериофаг может найти практическое применение. Авторы предполагают, что его можно будет использовать как биомаркер для раннего выявления людей с повышенным риском колоректального рака. Например, специальные анализы кала смогут определять наличие вируса еще до появления симптомов заболевания.