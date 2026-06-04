Роспотребнадзор: РФ направит в Конго врачей

Роспотребнадзор направляет специалистов в Конго, расположенное по-соседству с Демократической республикой Конго (ДРК), наиболее пострадавшей от вспышки лихорадки Эбола, передает "Интерфакс".

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В ведомстве рассказали, что российские ученые доставят в регион 1 тыс. тестов и реагентов для выявления штамма лихорадки Бундибугио. Согласно пресс-релизу, это новейшая разработка "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора". Тесты уже показали эффективность по время работы в Уганде. Специалисты ведомства научат коллег в Африке правильно их использовать и помогут организовать противоэпидемические мероприятия.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например, масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.