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Прорыв в лечении онкозаболеваний случится благодаря развитию мРНК-технологий

ТАСС

Разработка персонализированных онковакцин на основе мРНК и пептидов уже вышла на стадию клинических исследований, следующий прорыв в иммунотерапии онкологических заболеваний произойдет именно благодаря применению мРНК-технологий. Об этом сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

Ученый объяснил, что обеспечит прорыв в лечении онкозаболеваний
© ТАСС
"Главным событием прошедшего года стала работа над механизмом создания индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Действительно, начались клинические исследования персонализированных вакцин для иммунотерапии онкологических заболеваний - как на основе мРНК, так и на основе пептидов. <…> Мы думаем, что следующий прорыв в иммунотерапии онкологии произойдет именно благодаря применению мРНК-технологий", - сказал Иванов.

Он уточнил, что сейчас в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создают мРНК-вакцину для профилактики клещевого энцефалита. А в "Сириусе", совместно с центром, идет работа над комбинированной вакциной против сезонных респираторных инфекций. Иванов также отметил, что в ближайшие годы начнутся клинические испытания целого ряда инновационных препаратов.

1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.