Ученый объяснил, что обеспечит прорыв в лечении онкозаболеваний

Разработка персонализированных онковакцин на основе мРНК и пептидов уже вышла на стадию клинических исследований, следующий прорыв в иммунотерапии онкологических заболеваний произойдет именно благодаря применению мРНК-технологий. Об этом сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

"Главным событием прошедшего года стала работа над механизмом создания индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Действительно, начались клинические исследования персонализированных вакцин для иммунотерапии онкологических заболеваний - как на основе мРНК, так и на основе пептидов. <…> Мы думаем, что следующий прорыв в иммунотерапии онкологии произойдет именно благодаря применению мРНК-технологий", - сказал Иванов.

Он уточнил, что сейчас в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создают мРНК-вакцину для профилактики клещевого энцефалита. А в "Сириусе", совместно с центром, идет работа над комбинированной вакциной против сезонных респираторных инфекций. Иванов также отметил, что в ближайшие годы начнутся клинические испытания целого ряда инновационных препаратов.

1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.