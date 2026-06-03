Нейробиологи выяснили, почему еда вкуснее на голодный желудок

Нам часто советуют не идти в магазин на пустой желудок. Работа исследователей Университета Отаго – (Новая Зеландия) частично объясняет, почему это работает: состояние голода влияет не только на аппетит, но и на то, как мозг воображает еду.

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Как голод усиливает мысленный образ пищи

Аспирантка Мэгги Хеймс установила, что люди быстрее и ярче представляют еду, когда голодны. При этом речь идет не только о желании поесть, но и о сенсорных деталях — запахе, вкусе и текстуре.

По словам соавтора работы, доцента Мэй Пэн из лаборатории сенсорной нейронауки и питания Университета Отаго, это указывает на тесную связь между телесным состоянием и мысленными образами.

«В определенных состояниях организма, например, при чувстве голода, воображаемые ощущения от еды могут стать более яркими и приятными, из-за чего еда кажется особенно соблазнительной», — отмечает она.

Иными словами, мозг не просто «хочет» есть — он делает еду более привлекательной на уровне восприятия.

Cостояние голода влияет не только на аппетит, но и на то, как мозг воображает еду.

Эксперимент с воображаемой едой

Работа, опубликованная в журнале Appetite, включала около 60 участников. Им предлагали мысленно воспроизводить запах, вкус и текстуру продуктов в двух состояниях — голода и насыщения.

Задача исследователей заключалась в том, чтобы проверить, меняется ли качество этих образов в зависимости от метаболического состояния организма.

«Кажется очевидным, что мысли о еде усиливаются, когда мы голодны, но это исследование проверило эту идею экспериментальным путем», — говорится в работе.

Текстура оказалась «доступнее» вкуса

Один из неожиданных результатов касался различий между ощущениями. Участникам оказалось проще представлять текстуру пищи, чем ее вкус.

«Мы часто считаем вкус центральным элементом пищевого вознаграждения, но наши результаты показывают, что текстура может быть особенно доступна для мысленного представления», — поясняет Пэн.

При этом голод усиливал восприятие вкуса, но почти не влиял на воображаемую текстуру. Это указывает на то, что разные сенсорные компоненты еды обрабатываются мозгом по-разному.

Что это говорит о пищевом поведении

Исследователи считают, что полученные данные помогают лучше понять механизмы пищевого поведения. Речь идет не только о предпочтениях, но и о том, как формируются пищевые импульсы и привычки.

«Это может иметь значение в повседневной жизни для понимания пищевых пристрастий, привычек в соблюдении диет и принципов здорового питания», — отмечает Мэй Пэн.

По ее словам, подверженность пищевым желаниям напрямую влияет на потребление энергии, поэтому понимание связи между мозгом и телом может помочь в контроле питания.