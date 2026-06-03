В России впервые начали восстанавливать голосовые складки клетками

Операции по восстановлению голосовых складок с использованием индивидуального биомедицинского клеточного продукта (БМКП) начали проводить в Клиническом центре Сеченовского университета. Об этом сообщили в пресс-службе университета, отметив, что технология впервые применяется в России в клинической практике для лечения таких повреждений.

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"Первый пациент уже успешно перенес такое вмешательство, восстановление проходит благополучно, и первые клинические результаты подтверждают возможность применения технологии у пациентов", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Михаила Свистушкина.

Новая методика предназначена для лечения пациентов с рубцовыми изменениями голосовых складок, возникающими после травм, воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств. Такие повреждения нарушают структуру тканей и могут приводить к стойкому изменению голоса или его утрате.

Операция относится к малоинвазивным вмешательствам и проводится через гортань без наружных разрезов. В область дефекта вводится индивидуальный биомедицинский клеточный продукт на основе сфероидов мезенхимных стромальных клеток, созданных из собственных клеток пациента. По мере регенерации поврежденный участок замещается собственной тканью организма, что позволяет восстановить структуру голосовой складки и ее функциональные свойства.

Как пояснил директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета, профессор РАН Петр Тимашев, клеточные сфероиды представляют собой трехмерные структуры, в которых клетки сохраняют естественные контакты между собой и дольше остаются жизнеспособными после имплантации. По его словам, это позволяет длительно поддерживать процессы регенерации в зоне повреждения.

Тимашев также подчеркнул, что технология имеет платформенный характер и может быть адаптирована для регенерации различных тканей и органов за счет изменения клеточного состава и способов доставки.