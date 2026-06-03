Назван самый вредный вкус вейпов

Две трети (66,6 процента) патологических изменений из-за вейпов связаны с типом ароматизаторов и устройств, рассказал американский онколог Ахмад Бесаратиния. Результатами своего исследования он поделился с Mirror.

Бесаратиния обнаружил, что большая часть изменений активности генов у вейперов связана со вкусом вейпа и типом устройства.

Онколог предупредил, что у людей, использующих вейпы с фруктовыми ароматизаторами или усовершенствованные устройства многоразового использования, было выявлено больше изменений в экспрессии генов по сравнению с потребителями обычных сигарет и некурящими людьми.

«Каждый ароматизатор обладает уникальными свойствами, оказывающими различное биологическое воздействие. Это то, что регулирующие органы должны тщательно учитывать при оценке рисков для здоровья человека», — заключил врач.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.