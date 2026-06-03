Ученые поняли, почему одни толстеют больше других от той же еды

Цифра калорийности на этикетках продуктов кажется простым и надежным ориентиром: изучил упаковку, подсчитал сумму и узнал количество полученной энергии. Однако внутри человеческого организма этот показатель становится гораздо более запутанным. Ученые из Университета штата Аризона (США) разработали математический алгоритм, способный рассчитать реальную динамику усвоения энергии с учетом вклада кишечной микробиоты. Описание новой модели опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Почему люди худеют по-разному

Миллиарды микроорганизмов в нашем кишечнике принимают активное участие в расщеплении пищи, напрямую влияя на то, сколько энергии усвоится на самом деле. Именно этот упущенный фактор может объяснять, почему одинаковые диеты приводят к разным результатам у разных людей.

По данным ученых, около 85% полезной энергии усваивается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, а оставшиеся 15% приходятся на нижние отделы, где ключевую роль играет микробиота. В процессе ферментации бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые попадают в кровоток и дают человеку дополнительную энергию. Модель показала, что эти кислоты обеспечивают в среднем около 140 калорий в день — примерно 7,4% от общего объема усвоенной энергии.

Диетический эксперимент

Для проверки модели ученые использовали данные клинического исследования с участием здоровых взрослых, которые придерживались двух типов питания:

Первая диета: с высоким содержанием клетчатки и резистентного крахмала, состоящая из минимально обработанных продуктов с крупными частицами.

Вторая диета: типичный «западный» рацион с низким уровнем клетчатки и обилием ультрапереработанной пищи.

Результаты показали, что люди на «западной» диете усваивали примерно на 116 калорий в день больше, чем участники из первой группы, хотя приверженцы клетчатки не жаловались на чувство голода.

В будущем авторы планируют расширять алгоритм по мере появления новых данных о метаболизме человека.