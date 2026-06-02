ИИ научили прогнозировать развитие ретинопатии у больных диабетом

Китайские медики создали нейросеть, способную предсказать вероятность развития ретинопатии у носителей диабета второго типа в 89% случаев. Это позволит принимать меры заранее, до появления первых повреждений сетчатки глаза, говорится в статье, опубликованной в научном журнале PLoS Medicine.

"Проведенный нами анализ указывает на то, что диабетическая ретинопатия вызывает хорошо измеримые перемены в составе крови ее носителей даже на первых стадиях развития. Это позволит нам вывести борьбу с данным осложнением диабета на новый уровень, используя системы ИИ, протеомный анализ плазмы и регулярные замеры состояния сетчатки", - пишут исследователи.

Открытие совершила группа медиков под руководством доцента Университета имени Сунь Ятсена (КНР) Ван Вэй при наблюдениях за здоровьем почти 1,5 тыс. носителей диабета второго типа. Все они согласились регулярно посещать офтальмологов, сдавать образцы крови и проходить другие тесты на протяжении шести лет, в ходе которых у небольшой, но значимой части добровольцев развилась ретинопатия.

Медики воспользовались этой ситуацией для поиска небольших различий в составе крови, которые могут сопровождать дегенерацию сетчатки еще до появления первых признаков массовой гибели нервных клеток. Для этого ученые измерили концентрации свыше 360 белков крови у диабетиков с ретинопатией и без нее, сравнили снимки их сетчатки, полученные до и после выявления болезни, после чего проанализировали собранные данные при помощи нейросети.

Проведенные ИИ расчеты указали на то, что развитие ретинопатии сопровождается изменениями в концентрации 71 белка крови, значительная часть которых связана с развитием воспалений и поддержанием жизнедеятельности клеток. Опираясь на эти данные, биологи разработали еще одну нейросеть, которая анализирует особенности в составе крови пациентов и на их основе вычисляет риск развития ретинопатии в последующие годы жизни.

Новая нейросеть, как показали ее тесты на данных участников крупного международного проекта UK Biobank, на 26% превосходит уже существующие диагностические системы в точности прогнозов, при этом она способна корректно определить риск развития ретинопатии в 89% случаев. Как отмечают ученые, созданная ими нейросеть уже была опубликована в открытом виде в глобальной сети, что позволит любым врачам использовать ее для анализа данных пациентов.

О диабетической ретинопатии

Развитие диабета часто сопровождается сбоями в работе мелких кровеносных сосудов глазного яблока, питающих сетчатку и связанные с ней части органов зрения. Эти проблемы приводят к массовой гибели светочувствительных клеток в результате закупорки капилляров и проникновения присутствующих в крови соединений в сетчатку. Со временем, если не принять меры, их гибель снижает остроту зрения и приводит к развитию слепоты.