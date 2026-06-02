Стало известно, на кого факторы риска деменции влияют сильнее всего

Американские исследователи обнаружили, что одни и те же факторы риска деменции могут по-разному воздействовать на мужчин и женщин. Оказалось, что некоторые состояния связаны с более выраженным снижением когнитивных способностей у женщин, что может частично объяснять, почему деменция встречается у них чаще. Работа опубликована в журнале Biology of Sex Differences (BSD).

Известно, что женщины сталкиваются с деменцией чаще мужчин, и более высокая продолжительность жизни не может полностью объяснить эту разницу. Чтобы разобраться в причинах, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали данные 17 182 человек старше 40 лет и изучили влияние 13 известных факторов риска деменции на когнитивные функции.

Выяснилось, что депрессия, недостаток физической активности и нарушения сна чаще встречались у женщин. Мужчины, напротив, чаще сообщали о снижении слуха, диабете и злоупотреблении алкоголем. Однако наиболее важным оказалось не только распространение факторов риска, но и сила их воздействия на мозг.

Исследование показало, что повышенное артериальное давление, диабет и потеря слуха были связаны с более выраженным снижением когнитивных показателей у женщин по сравнению с мужчинами. Кроме того, высокий индекс массы тела негативно отражался на работе мозга у женщин в возрасте около 50–60 лет, тогда как у мужчин такой связи не наблюдалось.

Авторы также обнаружили факторы, которые ассоциировались с лучшими когнитивными показателями у женщин. В частности, более высокий уровень образования и общий холестерин были связаны с лучшими результатами когнитивных тестов. Исследователи подчеркивают, что эти наблюдения требуют дополнительного изучения.

По словам первого автора работы Меган Фицхью, профилактика деменции может стать более эффективной, если учитывать не только частоту встречаемости факторов риска, но и то, насколько сильно каждый из них влияет на когнитивные функции у мужчин и женщин.

Ученые отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее результаты подтверждают, что пол следует рассматривать как важный фактор при изучении деменции и разработке мер профилактики.

Авторы подчеркивают, что большинство выявленных факторов риска поддаются коррекции. Контроль артериального давления, лечение депрессии, регулярная физическая активность, снижение потребления алкоголя и своевременная коррекция нарушений слуха могут помочь уменьшить вероятность развития когнитивных нарушений в будущем.