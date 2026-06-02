Как студентка из Москвы меняет будущее медицины

Молодежь столицы получает поддержку в развитии своих инновационных проектов. Одна из них — студентка Элеонора Зеленова, которая разработала прототип нейроимплантата для людей с повреждениями спинного мозга. 2 июня «Вечерняя Москва» пообщалась с изобретательницей и узнала, как город помог ей усовершенствовать свой проект.

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Элеонора стала победительницей фестиваля студенческого предпринимательства «Студфест» — это традиционное мероприятие, которое проходит в Москве каждый год и дает возможность начинающим специалистам в области высоких технологий презентовать свои разработки и пообщаться с экспертами. Проект реализует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

В 2024 году прототип нейроимплантата, который поможет справиться с повреждением спинного мозга, получил поддержку жюри.

Конструкция состоит из двух подложек: решетчатой структуры и направленных субмикронных волокон. Первый слой предназначен для замещения соединительной ткани спинного мозга и для сцепления и разрастания клеток. Второй способствует направленному заживлению нервной ткани. Благодаря этому сочетанию имплантат надежно фиксируется и растворяется в организме, — пояснила студентка. — Для восстановления нервной ткани спинного мозга эффективной и полноценной терапии пока не существует, поэтому дальнейшая разработка подобных структур просто необходима.

Актуальность разработки подтверждается статистикой: чаще всего травмы спинного мозга получают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, увлекающиеся спортом.

Нейроимплантат позволит восстановить двигательные и чувствительные функции организма, нарушенные в результате таких травм. Распространенные сейчас методы лечения не приносят желаемого эффекта, — добавила Элеонора Зеленова.

Участие в «Студфесте» принесло ей не только победу, но и знакомство с экспертами, помощь в поиске потенциальных заказчиков и менторство со стороны города. Все это помогло ускорить процесс доработки изделия. Сейчас Элеонора работает в лаборатории тканевой инженерии на базе МИСИС. В ближайшее время планируются клинические испытания изделия. За время, прошедшее с победы на фестивале, команде удалось значительно продвинуться в усовершенствовании разработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Шнырев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала»: