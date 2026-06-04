Раскрыта минимальная длительность сна для хорошей работы мозга на следующий день

Бессонница негативно сказывается на всем организме, в том числе головном мозге, заявила сомнолог Нурия Рур. В разговоре с изданием El Tiempo она раскрыла минимальную длительность сна для хорошей работы этого органа на следующий день.

По словам Рур, головной мозг перестает нормально функционировать, если человек спит менее шести часов в сутки. Недосып приводит к ухудшению концентрации внимания, снижению креативности и появлению трудностей с принятием решений, предупредила она.

Доктор добавила, что недостаток сна может нарушить функции, связанные с префронтальной корой, — областью головного мозга, отвечающей за исполнительный контроль, планирование и оценку рисков. Одновременно с этим бессонница активирует нейронные цепи, связанные с вознаграждением, что чревато более импульсивным поведением и менее обдуманными решениями, подчеркнула Рур.

Ранее эндокринолог Анна Одерий рассказала, какие заболевания сопровождаются бессонницей. По ее словам, хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию.