Назван орган, определяющий продолжительность жизни

Исследователи из Mass General Brigham выяснили, что вилочковая железа, или тимус, продолжает играть важную роль в организме даже во взрослом возрасте. Люди с более здоровым тимусом реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, реже заболевали раком легких и лучше отвечали на иммунотерапию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Тимус расположен в грудной клетке и отвечает за созревание Т-лимфоцитов — клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с инфекциями и опухолями. После полового созревания железа постепенно уменьшается в размерах и производит меньше новых иммунных клеток, поэтому долгое время считалось, что ее роль у взрослых людей невелика.

Чтобы проверить это предположение, ученые проанализировали данные более 25 тысяч участников программы скрининга рака легкого, а также свыше 2,5 тысячи добровольцев из знаменитого исследования Framingham Heart Study. Для оценки состояния тимуса исследователи использовали искусственный интеллект, который анализировал обычные компьютерные томограммы грудной клетки.

На основе размеров, структуры и состава ткани железы ученые создали показатель «здоровья тимуса». Оказалось, что люди с высокими значениями этого показателя имели примерно на 50% более низкий риск смерти от любых причин, на 63% более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 36% меньший риск развития рака легкого по сравнению с людьми с менее здоровым тимусом.

Авторы предполагают, что ухудшение состояния тимуса приводит к снижению разнообразия Т-лимфоцитов. В результате иммунной системе становится сложнее распознавать новые угрозы, включая опухолевые клетки.

Исследование также выявило факторы, связанные с более плохим состоянием тимуса. Среди них оказались хроническое воспаление, курение и избыточная масса тела.

По словам руководителя исследования Хуго Эртса, тимус десятилетиями оставался недооцененным органом, хотя именно он может объяснять, почему люди стареют с разной скоростью и почему современные методы лечения рака помогают не всем пациентам одинаково.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты пока требуют подтверждения в дополнительных исследованиях. Кроме того, ученые еще не знают, можно ли улучшить состояние тимуса с помощью изменения образа жизни или специальных методов лечения. Тем не менее они считают, что в будущем оценка здоровья тимуса может стать новым инструментом для прогнозирования риска заболеваний и выбора наиболее эффективной терапии.

