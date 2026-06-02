У интервального голодания обнаружили неожиданное влияние на работу мозга

Китайские исследователи обнаружили, что интервальное ограничение калорий помогает не только снижать вес, но и изменяет работу мозга и состав кишечной микрофлоры. По мнению ученых, успешное похудение может быть связано с перестройкой так называемой оси «кишечник — мозг», которая влияет на аппетит, пищевое поведение и чувство голода. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Ожирением сегодня страдает более миллиарда человек во всем мире. Несмотря на распространенность проблемы, снижение веса остается сложной задачей, поскольку аппетит и обмен веществ регулируются множеством факторов, включая гормоны, кишечные бактерии и активность мозга.

Чтобы выяснить, как меняется организм во время похудения, ученые изучили 25 взрослых людей с ожирением. Средний возраст участников составлял около 27 лет. Исследователи анализировали образцы кала, проводили анализы крови и использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для оценки активности различных участков мозга.

Программа похудения состояла из двух этапов. В течение первых 32 дней участники получали специально подготовленные блюда с постепенно снижающейся калорийностью. Затем еще 30 дней добровольцы придерживались строгого режима питания, потребляя около 500 килокалорий в сутки для женщин и 600 килокалорий для мужчин.

За время эксперимента участники в среднем потеряли 7,6 килограмма, что соответствовало примерно 7,8% исходной массы тела. Кроме того, у них уменьшились объем талии, количество жировой ткани, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также улучшились показатели работы печени.

Сканирование мозга показало снижение активности в нескольких областях, связанных с аппетитом, системой вознаграждения и пищевыми привычками. По мнению исследователей, именно такие изменения могут влиять на тягу к еде и способность контролировать пищевое поведение во время похудения.

Одновременно ученые зафиксировали значительные изменения в составе кишечной микрофлоры. Участников стало больше бактерий Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacteroides uniformis, тогда как количество кишечной палочки (Escherichia coli) уменьшилось.

Дальнейший анализ показал связь между отдельными видами бактерий и активностью конкретных областей мозга. Некоторые микроорганизмы были связаны со снижением активности участков, отвечающих за самоконтроль и принятие решений, тогда как другие коррелировали с зонами, участвующими в обучении, эмоциях и внимании.

По словам авторов работы, следующий шаг — выяснить, какие именно кишечные бактерии и области мозга играют ключевую роль в успешном снижении веса и поддержании его результатов в долгосрочной перспективе.

