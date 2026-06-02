В России создали тест-систему для диагностики оспы обезьян

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработали и запатентовали тест-систему для быстрой диагностики оспы обезьян. Изобретение не требует сложного оборудования, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы разработки, созданные ранее методы диагностики часто путали оспу обезьян с другими похожими вирусами (натуральной оспой, оспой коров) из-за того, что антитела реагировали сразу на несколько вирусов. Также старые методы неудобны для быстрой диагностики, поскольку требуют сложного оборудования, дополнительных этапов анализа или не выдерживают обработки образцов для обеззараживания. Отдельные методы давали ложноположительные результаты или теряли чувствительность из-за слабого связывания вируса с реагентами в тесте.

"Изобретение <…> может быть использовано в медицинской практике, а именно для выявления случаев заражения оспой обезьян как в условиях диагностической лаборатории, так и в формате "у постели больного", то есть осуществляя процедуры анализа и учет результатов без использования приборов", - говорится в патенте.

Ключевой элемент разработанной системы диагностики - антитело, которое "узнает" и связывается только с вирусом оспы обезьян, не реагируя на другие похожие вирусы. Новизна подхода также в особом способе создания одного из главных компонентов теста - пероксидазного конъюгата. В нем молекула фермента пероксидазы надежно соединена с антителом, такая конструкция помогает четко выявить вирус в образце. Вместе с другими элементами тест-системы это дает быстрый и точный способ обнаружить вирус, в том числе в условиях, где нет сложного лабораторного оборудования.

Тест-систему проверили в серии экспериментов, чтобы подтвердить эффективность работы. Специалисты "Вектора" определили, что антитело связывается только с уникальным участком белка вируса оспы обезьян и не реагирует на похожие вирусы. Далее ученые протестировали систему на образцах крови, мазках и соскобах от пациентов с подозрением на оспу обезьян, результаты совпали с данными ПЦР диагностики. Тест показал высокую точность, работоспособность в лабораторных условиях и в формате "у постели больного", а также стабильность при хранении и транспортировке.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.