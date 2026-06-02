Найден способ снизить риск развития рака легких

Средиземноморский рацион может быть связан с более низким риском развития рака легких и смерти от него. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 191 тысячи участников UK Biobank. Результаты опубликованы в Food & Function (F&F).

Исследователи оценивали, как часто люди употребляли овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и рыбу, а также сколько в их рационе было разных типов жиров. Оказалось, что у участников, которые лучше всего придерживались средиземноморской диеты, риск рака легких был на 34 процента ниже, а риск смерти от него — на 39 процентов ниже.

Отдельно ученые отметили роль полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах. Их более высокое потребление было связано со снижением риска рака легких на 18 процентов и смертности от него на 23 процента. При этом избыток насыщенных жиров, напротив, связывался с повышенным риском.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но показывает возможную роль питания в профилактике рака легких. Особенно перспективной стратегией может быть замена части насыщенных жиров на более полезные источники жира.

