Выявлен механизм, провоцирующий воспаление мозга при болезни Альцгеймера

Исследователи из центра Scripps Research обнаружили молекулярный механизм, который может играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что определенное химическое изменение иммунного белка STING заставляет иммунные клетки мозга поддерживать хроническое воспаление, повреждающее нервные связи. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Chemical Biology (CCB).

В головном мозге существуют собственные иммунные клетки, которые защищают нервную ткань от инфекций и повреждений. Однако при болезни Альцгеймера эта защитная система может выйти из-под контроля. Вместо борьбы с угрозами иммунные клетки начинают поддерживать длительное воспаление, которое разрушает связи между нейронами.

В центре внимания ученых оказался белок STING, участвующий в запуске иммунного ответа. Исследование показало, что при болезни Альцгеймера он подвергается процессу S-нитрозилирования — химической модификации, возникающей под действием соединений оксида азота. В результате белок становится чрезмерно активным и усиливает воспалительную реакцию.

Авторы обнаружили, что модификация происходит в конкретном участке белка — аминокислоте цистеин-148. После этого STING начинает образовывать крупные комплексы, запускающие воспалительные процессы в мозге. Повышенные уровни такой формы белка были выявлены в образцах мозга людей с болезнью Альцгеймера, а также в клеточных и животных моделях заболевания.

«Это новая и важная терапевтическая мишень для лечения болезни Альцгеймера», — отметил руководитель исследования, невролог Стюарт Липтон.

По его словам, воздействие на цистеин-148 позволяет подавить патологическую гиперактивацию иммунной системы, не отключая ее защитные функции полностью.

Сейчас исследователи работают над созданием молекул, которые смогут блокировать этот участок белка. В будущем такие препараты могут стать основой новых методов лечения болезни Альцгеймера, направленных на снижение нейровоспаления и сохранение нервных связей.