Найдена способность мозга, которая у пожилых развита лучше, чем у молодых

С возрастом люди хуже осваивают новые двигательные стратегии, однако одновременно у них усиливается способность автоматически адаптировать движения к изменениям окружающей среды. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Долгое время считалось, что старение в целом ухудшает способность к двигательному обучению. Однако авторы новой работы выяснили, что разные механизмы обучения меняются с возрастом неодинаково.

Исследователи провели метаанализ десятков научных работ с участием более 2300 человек, а также организовали собственные эксперименты. Участникам предлагали выполнять задания на координацию движений, в которых визуальная информация намеренно искажалась. Например, курсор на экране смещался относительно реального движения руки, и человеку приходилось приспосабливаться к новым условиям.

Ученые разделили процесс адаптации на два типа. Первый — эксплицитное обучение, основанное на осознанных стратегиях и поиске решений. Второй — имплицитное обучение, при котором мозг автоматически корректирует движения без участия сознания.

Оказалось, что пожилые люди действительно хуже справляются с задачами, требующими выработки новых стратегий и запоминания связей между действиями и результатом. Однако при этом они демонстрируют более выраженную неосознанную адаптацию движений.

По словам авторов работы, пожилой мозг эффективнее выполняет автоматическую «перекалибровку» двигательных навыков, помогая человеку приспосабливаться к изменениям без сознательных усилий.

Исследователи отмечают, что результаты меняют представления о возрастных изменениях мозга. Старение не приводит к равномерному ухудшению всех функций. Напротив, некоторые механизмы обучения могут даже усиливаться.

Авторы считают, что это открытие поможет разработать новые программы реабилитации после травм и инсультов, а также улучшить методы обучения и поддержания двигательной активности у пожилых людей.