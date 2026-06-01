Ученые совершили неожиданное открытие о калорийности продуктов

Ученые из Университета Арихзоны разработали математическую модель, которая показала: фактическое количество калорий, получаемых человеком из пищи, может заметно отличаться от цифр на упаковке продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы создали модель DAMM (Digestion, Absorption and Microbial Metabolism), которая учитывает не только переваривание пищи организмом, но и работу кишечной микробиоты. В отличие от традиционного метода подсчета калорий, используемого более ста лет, новая система анализирует, какую часть питательных веществ усваивает человек напрямую, а какую перерабатывают бактерии кишечника.

Исследование показало, что микробы в толстой кишке способны существенно влиять на энергетический баланс. Расщепляя клетчатку и другие трудноперевариваемые вещества, они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые затем всасываются в кровь и становятся дополнительным источником энергии. По расчетам ученых, этот механизм обеспечивает в среднем около 140 ккал в сутки — примерно 7,4% всей энергии, получаемой организмом.

Модель протестировали на данных клинического исследования, участники которого придерживались двух разных рационов. Один был богат клетчаткой, резистентным крахмалом и цельными продуктами, другой соответствовал типичной западной диете с большим количеством переработанной пищи и низким содержанием клетчатки («западная» диета).

Оказалось, что люди на западной диете усваивали примерно на 116 ккал в день больше, чем участники, питавшиеся продуктами с высоким содержанием клетчатки. При этом последние не сообщали об усилении чувства голода.

По словам авторов, результаты помогают объяснить, почему одинаковая по калорийности пища может по-разному влиять на массу тела и обмен веществ у разных людей. Исследователи считают, что учет работы кишечной микробиоты позволит точнее оценивать энергетическую ценность рациона и лучше понимать механизмы развития ожирения, диабета и других метаболических нарушений.