Как сердечная терапия влияет на здоровье зубов

Некоторые лекарственные препараты, которые применяют для лечения сердечно-сосудистых болезней, могут приводить к чрезмерной сухости во рту и, как следствие, к развитию кариеса и воспалительных заболеваний пародонта, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

На количество и качество ротовой жидкости влияет множество факторов, как системных, так и местных: качество гигиенического ухода за полостью рта, питание, воспалительные процессы в полости рта, а также сердечно-сосудистые, онкологические и неврологические заболевания, эндокринные нарушения, вирусные инфекции, медикаментозная терапия, курение. Именно поэтому во всем мире активно разрабатывают диагностические тесты, позволяющие по составу слюны выявлять различные заболевания.

Некоторые болезни – например, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания – снижают выработку слюны. В норме у здорового человека за сутки ее образуется от 0,5 до 1,5 литра, и именно слюна нейтрализует кислоты во рту и восстанавливает зубную эмаль. Когда слюны становится меньше, эта защита ослабевает: любое повреждение на слизистой заживает дольше, растет риск кариеса и воспаления десен. Постоянная сухость во рту мешает нормально говорить, есть твердую пищу, человек все время хочет пить.

Однако на состояние полости рта влияет не только само заболевание – препараты для его лечения тоже оставляют след. Чтобы разобраться в этом, ученые Института стоматологии и Центра кардиоангиологии Сеченовского Университета провели исследование, чтобы выяснить, как лекарственная терапия сердечно-сосудистых заболеваний сказывается на полости рта. В нем приняли участие 219 человек с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и другими диагнозами.

Исследование показало: чем больше препаратов для сердца принимает пациент, тем сильнее изменяется количество и состав ротовой жидкости. Хуже всего дела обстояли у тех, кто одновременно принимал лекарства от давления и препараты, разжижающие кровь, – у них слюны было меньше всего, а кислотность во рту – самой высокой.

«Длительный прием препаратов от давления в большинстве случаев вызывает ксеростомию – сильную сухость во рту – и связанные с ней осложнения. Отменить жизненно важные лекарства – не выход, но их побочный эффект можно скорректировать. Именно поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями так важно регулярно приходить к стоматологу: при необходимости врач подберет увлажняющие средства для полости рта и препараты для укрепления эмали», – пояснила доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского Университета Анна Туркина.

Исследование вели по программе развития Сеченовского Университета при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).