В России научились прогнозировать эффективность иммунотерапии

В России создали тест-платформу для прогнозирования эффективности иммунотерапии
Российские исследователи разработали методику, позволяющую заранее спрогнозировать эффективность иммунотерапии рака кожи для конкретного пациента по тому, как меняется характер свечения извлеченных из проб его крови иммунных клеток-лимфоцитов при взаимодействиях с терапией. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
"Разработанный метод позволит избежать назначения дорогостоящей терапии пациентам с низкой вероятностью ответа на нее. Это поможет избавить больных от избыточной нагрузки и потери времени на заведомо неэффективное лечение, а также будет способствовать рациональному использованию ресурсов и росту выживаемости пациентов", - заявила старший научный сотрудник Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) Диана Южакова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют исследователи, за последние несколько десятилетий биологи и медики разработали большое число типов иммунотерапии, заставляющей клетки иммунной системы пациента активнее бороться с опухолями. Это значительно расширило арсенал медиков, однако далеко не каждый больной в силу особенностей их организма и вариаций в наборе мутаций в опухолевых клетках получает пользу от иммунотерапии.
Это значительно снижает эффективность иммунотерапии и повышает стоимость ее использования для системы здравоохранения. Для решения этой проблемы исследователи разработали тест-систему, которая позволяет заранее спрогнозировать то, будет ли иммунотерапия эффективна для конкретного человека. Для получения таких сведений достаточно собрать пробы крови, извлечь из них лимфоциты и поместить их в среду с иммунотерапией, которая повышает агрессивность иммунных клеток и мешает раку подавлять их работу.
При успешном воздействии иммунотерапии на лимфоциты их активность значительно повышается, что ведет к повышению концентрации кофермента NADPH внутри этих иммунных клеток. Данное повышение, как заметили ученые, можно очень точным образом выявить и измерить, отслеживая свечение, которое вырабатывает свободная форма молекул данного кофермента, участвующая в одном из ключевых процессов производства энергии в клетках.
Опираясь на эту идею, исследователи изучили реакцию иммунных клеток 22 пациентов с раком кожи на иммунотерапию, а также провели аналогичные опыты на лимфоцитах мышей. Эти замеры показали, что наблюдения за свечением кофермента NADPH позволили в 95% случаев точно спрогнозировать реакцию иммунитета на терапию и оценить эффективность лечения рака кожи. В перспективе это позволит подбирать оптимальную иммунотерапию для индивидуальных больных, что повысит эффективность лечения, подытожили ученые.