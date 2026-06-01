В России создали тест для выявления вируса Эбола

В России создали тест-систему способную выявить лихорадку Эбола, вызываемую вирусом Бундибуджио. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

«Роспотребнадзором в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Демократической республики Конго (ДРК) выявили 1028 предполагаемых случаев заболевания, 225 из них подтвердились. ВОЗ известно о 906 случаях, 223 из которых привели к кончине заразившихся.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.