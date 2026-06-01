Создано устройство для оценки мозгового кровотока во время операции

Специалисты Сеченовского университета с учеными из НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко разработали и запатентовали устройство для оценки мозгового кровотока во время операции. В нем задействован принцип лазерной спекл-контрастной визуализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"Ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава России реализуют проект по разработке и апробации прототипа первой в России системы для интраоперационной оценки мозгового кровотока. Устройство запатентовано, прошло тестирование на фантомах и лабораторных животных, а локальный этический комитет Центра нейрохирургии разрешил его применять на пациентах", - отметили в пресс-службе.

Принцип действия будущей системы основан на лазерной спекл-контрастной визуализации. Это неинвазивный оптический метод, который позволяет в реальном времени картировать и количественно оценивать скорость кровотока и микроциркуляцию в тканях. На сосуды головного мозга направляют лазерное спекл-контрастное световое излучение и рядом устанавливают высокочувствительную камеру, которая делает до нескольких тысяч кадров в секунду, что позволяет ей фиксировать ежесекундное движение эритроцитов.

"Так как во время операции пациент зафиксирован, у прибора не будет помех из-за лишнего движения. Он регистрирует только кровоток в формате тепловой карты - отображает диапазон цветов от темно-синего до красного. Чем теплее оттенок, тем больше скорость кровотока", - рассказал доцент кафедры анатомии и гистологии человека Геннадий Пьявченко.

Созданный прибор апробирован на базе НМИЦ нейрохирургии. По отзывам клиницистов, он удобен и прост в работе, демонстрирует высокую информативность.

"Сегодня Сеченовский университет вносит свой вклад в достижение технологической независимости нашей страны. Цель команды разработчиков - массовое производство системы. Вместе с ее широким применением в нейрохирургической практике будет достигнут новый уровень интраоперационной оценки мозгового кровотока, а пациентам станет доступен высокоточный и безопасный метод диагностики", - подчеркнул доцент Пьявченко.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда.