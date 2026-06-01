В Японии начались тесты препарата для выращивания зубов

В Японии стартовали клинические испытания нового препарата, нацеленного на рост дополнительных зубов у людей. Участники — 30 здоровых мужчин в возрасте 30–64 лет, сначала оценивают безопасность и переносимость, а не немедленный эффект роста зубов.

Разработку ведет компания Toregem BioPharma. Препарат воздействует на белок USAG-1, который сдерживает формирование дополнительных зубов, что, по замыслу разработчиков, может снять естественное ограничение роста зубов у человека. В исследовании на мышах удаление соответствующего гена приводило к возникновению дополнительных зубов, а хорькам подобные манипуляции показали обещающие результаты для перехода к людям.

В рамках текущего этапа клиники в Университете Киото начали испытания на 30 мужчинах в возрасте от 30 до 64 лет, у кого отсутствует как минимум один зуб. На этом этапе главная задача — проверить безопасность и переносимость препарата, а не добиться быстрого роста зубов. Окончательные результаты пока не опубликованы, и учёные признают, что вероятность заметного роста у взрослых на этом этапе невысока.

Если безопасность подтвердится, следующим шагом станут испытания у детей от 2 до 7 лет с врождённым отсутствием зубов — именно для таких пациентов препарат рассматривался в первую очередь. По замыслу разработчиков, после успешного применения у детей возможно расширение использования и на взрослых, утративших зубы из-за кариеса, травм или других причин. По прогнозам, вывод продукта на рынок может состояться в 2030‑е годы.

По оценкам экспертов, около 1 на каждые 1000 человек рождается с врождённым отсутствием шести и более зубов, что затрудняет пережевывание пищи и влияет на психологическое состояние подростков. Однако сторонние специалисты предупреждают, что даже при росте зубов возможны нарушения их положения, что потребует ортодонтического сопровождения.

Возможные риски и нюансы включают долгосрочную безопасность воздействия на челюстно-лицевую область, потенциальные побочные эффекты и регуляторные требования, которые требуют широкого набора испытаний и длочного наблюдения. Если клинические испытания окажутся успешными, препарат может стать первым шагом к регенерации зубов у детей и затем и у взрослых.