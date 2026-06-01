В России создали экологичный метод синтеза соединений для новых лекарств

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали безопасный и экологичный метод синтеза 1,3,4-оксадиазолов, применяемых при создании лекарственных препаратов и материалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Разработанный метод представляет собой идеальный баланс между эффективностью и экологичностью. Он открывает прямой путь к созданию более чистых фармацевтических субстанций, снижает себестоимость производства и делает синтез сложных лекарственных соединений более безопасным", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией новых медицинских материалов и технологий НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрея Соколова.

Новый метод предназначен для получения 1,3,4-оксадиазолов, который применяется в том числе для создания противовирусных препаратов для лечения ВИЧ и OLED-дисплеев. По словам Соколова, синтез этого вещества сопряжен со значительными технологическими сложностями, так как требуется использование агрессивных кислот, токсичных реагентов и значительного количества воды для последующей очистки продукта от побочных соединений, что приводит к образованию больших объемов вредных отходов.

Для решения этой проблемы ученые впервые применили алюминиевые металл-органические каркасы в качестве носителя и катализатора реакции. Причем, как выяснили специалисты, катализатор можно легко извлечь из реакционной смеси и повторно использовать без потери его эффективности.

Результаты исследования представлены в журнале Microporous and Mesoporous Materials.