Российские медики обсудили роль ИИ в диагностике и фармацевтике

В Москве на конференции «Карьерный компас: ИИ в здравоохранении» российские специалисты обсудили использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и фармацевтической отрасли. Речь шла о практическом применении технологий в клиниках, исследованиях и разработке лекарств.

По словам кандидата медицинских наук Максима Домашенко из МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, ИИ уже используется для анализа медицинских изображений, включая маммографию и КТ легких, а также для обработки электронных медкарт и поддержки врачебных решений. Он отметил разработку программы, которая по видео лица определяет пульс, давление и температуру, сейчас она проходит регистрацию.

Также участники подчеркнули, что ИИ помогает ускорять поиск молекул, разработку препаратов и принятие инвестиционных решений в фармацевтике. Эксперты МШУ «Сколково» и МГУ отметили, что технологии уже внедряются в производство лекарств и телемедицину, однако роль врача остается ключевой.