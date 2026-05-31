Как стресс, депрессия и болезни сердца могут повышать вероятность деменции

Хронический стресс, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и возрастные изменения могут способствовать развитию деменции через общий биологический механизм — нарушение процессов очищения мозга во время сна. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Science.

Нейробиолог Майкен Недергорд объяснила, что во время сна мозг активно избавляется от токсинов и продуктов обмена веществ, накопившихся за период бодрствования. Если качество сна ухудшается, эффективность этого процесса снижается, что может способствовать накоплению белков, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Авторы обзора отмечают, что многие состояния, повышающие риск деменции, одновременно негативно влияют на структуру и ритмы сна, препятствуя нормальному очищению мозга.

Еще в 2012 году ученые описали работу глимфатической системы, которая отвечает за циркуляцию спинномозговой жидкости и выведение продуктов жизнедеятельности из тканей мозга. Наиболее активно эта система функционирует именно во время сна.

Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играют нейромедиаторы, включая норадреналин, серотонин, дофамин и ацетилхолин. При здоровом сне их активность циклически меняется примерно каждые 50 секунд, способствуя ритмичному расширению и сужению кровеносных сосудов. Благодаря этому спинномозговая жидкость эффективнее проходит через ткани мозга и удаляет накопившиеся отходы. По мнению специалистов, при нарушенном сне или использовании некоторых медикаментов эти естественные ритмы могут сбиваться, снижая способность мозга к самоочищению.

Как подчеркнула Недергорд, современная наука все чаще рассматривает сон не только как механизм восстановления организма и консолидации памяти, но и как сложный процесс, обеспечивающий поддержание здоровья мозга за счет эффективного удаления токсичных веществ.

