Новая вакцина против рака «растворила» опухоли у 15 безнадежных пациентов

Экспериментальная трехкомпонентная вакцина амивантамаб способна полностью уничтожать опухоли у онкобольных, переставших реагировать на химио- и иммунотерапию. Этот препарат, возможно, будет помогать тысячам пациентов ежегодно, заявил профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон, пишет The Guardian.

В международном исследовании, охватившем 11 стран, участвовали 102 человека с раком головы и шеи, который занимает шестое место в мире по распространенности. У 43 участников опухоли уменьшились или исчезли, причем у 15 из них — полностью, причем уже через несколько недель.

«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены», — подчеркнул Харрингтон, добавив, что схожие результаты были получены и при раке легких.

Препарат блокирует стимулирующий рост опухолей белок EGFR и активирует иммунную систему. В отличие от многих противораковых средств, амивантамаб вводится под кожу, а не внутривенно. Большинство побочных эффектов были слабыми или умеренными, лишь у каждого десятого пациента терапию пришлось прервать.