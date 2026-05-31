Выявлена привычка в питании, ведущая к старческой слабости

Ученые выяснили, что недостаток белка в рационе может ускорять потерю мышечной силы и ухудшать физические возможности в пожилом возрасте. К такому выводу пришла международная группа исследователей, проанализировав данные более 38 тыс. жителей Европы старше 50 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие ученые из ОАЭ, Дании, Финляндии, Пакистана, Саудовской Аравии и Австрии. Они использовали данные проекта «Здоровье, старение и выход на пенсию в Европе» (SHARE), в котором отслеживается состояние здоровья пожилых людей в 27 странах.

Анализ показал, что люди, которые редко употребляли продукты, богатые белком, чаще сталкивались с возрастным снижением физической функции. Речь идет о трудностях при ходьбе на небольшие расстояния, подъеме по лестнице, поднятии рук над головой и выполнении повседневных задач, таких как поход за покупками.

По словам авторов работы, связь прослеживалась как у мужчин, так и у женщин, хотя проявлялась по-разному. Наиболее выраженные проблемы наблюдались у участников, в рационе которых было мало яиц, бобовых, рыбы, мяса птицы и других источников белка.

Ученые объясняют это тем, что белок необходим для поддержания мышечной массы и восстановления тканей. При его хроническом дефиците организму становится сложнее сохранять силу, координацию движений и равновесие — функции, которые особенно важны для самостоятельной жизни в пожилом возрасте.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не о специальных добавках или лечебных диетах, а об обычных пищевых привычках. Результаты показывают, что регулярное потребление таких продуктов, как молоко, йогурт, яйца, бобовые, рыба и мясо птицы, может способствовать сохранению физической активности с возрастом.

Авторы также отмечают, что потеря физической функции связана не только со снижением качества жизни, но и с повышенным риском падений, госпитализации и утраты самостоятельности.