Обнаружен главный белок, от которого зависит качество спермы

Ученые из Автономного университета Барселоны обнаружили, что белок SIRT7 может защищать мужскую репродуктивную систему от возрастных изменений. Результаты исследования на мышах опубликованы в журнале Nature Communications.

Речь идет о белке SIRT7, который, как выяснили исследователи, играет важную роль в поддержании стабильности генома половых клеток и сохранении качества спермы с возрастом.

Проблема возрастного снижения мужской фертильности становится все более актуальной на фоне тенденции к более позднему отцовству. Однако молекулярные механизмы ухудшения качества спермы до сих пор изучены недостаточно.

В ходе работы ученые установили, что SIRT7 активно работает на ранних этапах развития мужских половых клеток, включая сперматогонии — стволовые клетки, из которых впоследствии образуются сперматозоиды.

Исследование показало, что белок регулирует структуру хроматина — комплекса ДНК и белков в клеточном ядре — и помогает защищать генетический материал от повреждений. При дефиците SIRT7 у животных наблюдалась преждевременная гибель клеток-предшественников сперматозоидов, замедление сперматогенеза и усиление возрастного накопления повреждений ДНК.

Кроме того, отсутствие белка приводило к увеличению фрагментации ДНК сперматозоидов — одного из факторов, связанных со снижением мужской фертильности.

Авторы работы считают, что открытие может помочь лучше понять причины возрастного бесплодия у мужчин и в перспективе привести к разработке новых методов сохранения репродуктивного здоровья. По мнению исследователей, результаты также указывают на потенциальную роль SIRT7 в защите половых клеток от повреждений, вызванных химиотерапией и другими факторами, негативно влияющими на репродуктивную функцию.