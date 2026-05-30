Российские ученые рассказали, как ИИ меняет медицину и фармацевтику

ИИ уже активно используют для анализа маммографий, КТ лёгких и других медицинских изображений, а также для обработки цифровых карт пациентов и в системах поддержки врачебных решений. Об этом, ссылаясь на замдиректора по клинике МНОИ МГУ, кандидата медицинских наук Максима Домашенко, пишет РИА Новости в субботу, 30 мая.

По его словам, российские медучреждения находятся «на передовой» применения этих технологий. Домашенко рассказал и о разработке отечественной программы, которая позволяет по видео лица определять пульс, давление и температуру. Сейчас система проходит регистрацию. Эксперт подчеркнул, что ИИ — это не замена врачу, а эффективный инструмент, который помогает специалисту работать быстрее и точнее.

Кандидат медицинских наук, директор МНОИ МГУ Мария Воронцова добавила, что роль человека в работе с ИИ остаётся ключевой: важно понимать задачи, которые ставятся системе, и корректно формулировать запросы.

О возможностях ИИ в фармацевтике рассказала доктор медицинских наук, директор Центра развития здравоохранения «Сколково» Марина Велданова. По её словам, технологии уже работают практически на каждом этапе разработки лекарств — от подбора молекул и прогнозирования эффективности до ускорения клинических испытаний и оптимизации производства.

Свои ожидания от будущего медицины высказали и студенты факультета фундаментальной медицины МГУ. Игорь Киташев считает, что ИИ поможет проверять научные гипотезы и даст толчок развитию телемедицины. Анна Осипова назвала искусственный интеллект «отличным подспорьем врачу», особенно в сложных клинических случаях и лучевой диагностике, но подчеркнула: роль врача всё равно останется решающей.