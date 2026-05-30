Назван возраст, когда либидо мужчин достигает пика

Анализ данных более 67 тысяч человек из Эстонского биобанка показал, что мужчины демонстрируют существенно более высокий уровень сексуального влечения, чем женщины, на протяжении почти всей взрослой жизни. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, позволило ученым Университета Тарту выяснить, как базовые демографические и социальные факторы влияют на либидо в масштабах популяции. Выяснилось, что простые анкетные данные объясняют около 30% различий в уровне полового влечения между людьми.

Пик после тридцати и гендерный разрыв

Главным открытием исследователей стало то, что мужское либидо достигает своего пика примерно к 40 годам, тогда как у женщин оно плавно и непрерывно снижается, начиная с ранней молодости.

Руководитель работы доцент Тойво Аавик отметил, что такой график у мужчин не совпадает с возрастным падением уровня тестостерона. Это указывает на мощное влияние психологических и социальных факторов — например, стабильности в карьере и личной жизни.

Разрыв в уровне влечения между полами оказался особенно заметен среди людей, состоящих в постоянных отношениях, нежели среди одиночек. При этом удовлетворенность партнером напрямую повышала либидо, но для женщин эта эмоциональная связь оказалась гораздо важнее, чем для мужчин.

Дети и даже профессия

Исследование выявило любопытную взаимосвязь между половым влечением и родительством. Мужчины, имеющие много детей, заявляли о более высоком либидо. У многодетных женщин картина оказалась противоположной — их влечение снижалось. Мужчины, занятые в сфере продаж и ремесла, имели более высокое либидо, чем топ-менеджеры. У женщин наблюдалась обратная тенденция, хотя этот эффект исчезал, если учитывалась общая удовлетворенность браком.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь средние показатели по популяции. Существует огромная индивидуальная вариативность. Кроме того, ученые призывают делать поправку на культурные нормы, из-за которых женщины могут сознательно занижать свои показатели в опросах.