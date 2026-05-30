Разработан алгоритм для безопасной реабилитации на экзоскелетах

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали безопасный алгоритм для робоэкзоскелета, который полностью исключает риск травм при реабилитации пациентов. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Наши ученые разработали гибридный алгоритм управления пневматическим экзоскелетом верхних конечностей, который на 100% исключает риск травмирования пациента при работе устройства", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, новая технология дополняет ранее представленный учеными реабилитационный комплекс "НейроСтеп". Так, если первая система использует бесконтактный ИИ-трекинг для тренировки походки и восстановления после тяжелых травм и ампутаций ног, то новая разработка направлена на безопасную реабилитацию рук и плечевого пояса. Вместе они формируют единую отечественную высокотехнологичную экосистему восстановления участников специальной военной операции.

Главная проблема активных экзоскелетов - риск пересечения звеньев механизма в пространстве, что при некорректной работе привода может привести к травмам пациента. Исследователи ТГТУ решили ее, объединив сложное математическое моделирование с высокопроизводительной 3D-симуляцией.

"Для этого система проанализировала свыше 758 млн пространственных положений экзоскелета. Алгоритм отсеял потенциально опасные конфигурации и сформировал абсолютно безопасную матрицу состояний. Кроме того, пневматический привод аппарата работает как естественный физический демпфер, безопасно поглощая внезапные мышечные спазмы", - уточнили в ТГТУ.

Программное обеспечение комплексов создается силами команды инженеров и студентов-разработчиков ТГТУ, что, как подчеркивают в университете, гарантирует технологический суверенитет и возможность оперативной адаптации оборудования под нужды конкретных госпиталей.