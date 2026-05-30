Разработан алгоритм для безопасной реабилитации на экзоскелетах

Разработан алгоритм для полностью безопасной реабилитации на экзоскелетах
Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали безопасный алгоритм для робоэкзоскелета, который полностью исключает риск травм при реабилитации пациентов. Об этом ТАСС сообщили в вузе.
"Наши ученые разработали гибридный алгоритм управления пневматическим экзоскелетом верхних конечностей, который на 100% исключает риск травмирования пациента при работе устройства", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, новая технология дополняет ранее представленный учеными реабилитационный комплекс "НейроСтеп". Так, если первая система использует бесконтактный ИИ-трекинг для тренировки походки и восстановления после тяжелых травм и ампутаций ног, то новая разработка направлена на безопасную реабилитацию рук и плечевого пояса. Вместе они формируют единую отечественную высокотехнологичную экосистему восстановления участников специальной военной операции.
Главная проблема активных экзоскелетов - риск пересечения звеньев механизма в пространстве, что при некорректной работе привода может привести к травмам пациента. Исследователи ТГТУ решили ее, объединив сложное математическое моделирование с высокопроизводительной 3D-симуляцией.
"Для этого система проанализировала свыше 758 млн пространственных положений экзоскелета. Алгоритм отсеял потенциально опасные конфигурации и сформировал абсолютно безопасную матрицу состояний. Кроме того, пневматический привод аппарата работает как естественный физический демпфер, безопасно поглощая внезапные мышечные спазмы", - уточнили в ТГТУ.
Программное обеспечение комплексов создается силами команды инженеров и студентов-разработчиков ТГТУ, что, как подчеркивают в университете, гарантирует технологический суверенитет и возможность оперативной адаптации оборудования под нужды конкретных госпиталей.