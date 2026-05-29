Раскрыта ключевая роль гена SIRT1 в развитии агрессивных форм рака простаты

Молекулярные биологи из США и Швейцарии выяснили, что развитие агрессивных форм рака простаты, способных к формированию метастазов, сопровождается активацией гена SIRT1. Это позволяет использовать данный ген в качестве "мишени" для лекарств от данной формы новообразований, пишут ученые в статье в научном журнале JEM.

© ТАСС

«Мы показали, что ген SIRT1 играет ключевую роль в развитии нейроэндокринных форм рака простаты, и раскрыли многогранный характер действия этого гена на опухолевые клетки. Также это открытие говорит о том, что данный участок ДНК является привлекательной "мишенью" для создания лекарств от летальных форм рака простаты», — заявила профессор Колумбийского университета (США) Кори Эбейт-Шен, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Биологи пришли к такому выводу при изучении молекулярных механизмов появления нейроэндокринных форм рака простаты — особо агрессивных опухолей, способных к образованию метастазов и стойких к действию большинства терапий. Точный механизм появления этих вариаций онкозаболевания не был известен, что побудило биологов провести серию опытов на мышах. Исследователи встроили в ДНК грызунов особую последовательность нуклеотидов, похожую по структуре на ретровирус, которая случайным образом встраивалась в разные регионы их генома, что имитировало мутации, возникающие при развитии опухолей. Также исследователи внесли в ДНК грызунов несколько точечных мутаций, повышающих риск развития рака простаты, что позволило максимально естественным образом воспроизвести формирование нейроэндокринных форм этого заболевания.

Последующие наблюдения позволили ученым выявить набор из 75 генов, активация или отключение которых способствует появлению нейроэндокринных опухолей. Наиболее значимым из них оказался ген SIRT1, играющий важную роль в регуляции метаболизма и активности генов и который ранее связывался с развитием болезни Хантингтона. Это позволило ученым использовать уже существующие препараты от данного заболевания для проверки того, помогут ли они подавить рак простаты.

Последующие опыты с одним из таких средств, селисистатом, указали на то, что его добавление в питательную среду с опухолевыми клетками предстательной железы не мешало их росту, но препятствовало их превращению в нейроэндокринные опухоли. Это дает надежду на создание терапий, которые будут подавлять работу гена SIRT1 в клетках пациентов и тем самым снижать вероятность развития агрессивных форм рака простаты, подытожили ученые.

О раке простаты

По текущим оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,46 миллиона мужчин и уносят жизни примерно 397 тысяч человек. Как правило, рак простаты поражает пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.