Названо снижающее накопление жира в печени масло

Сочетание куркумина и льняного масла может улучшать жировой обмен и снижать накопление жира в печени при рационе с высоким содержанием жиров и холестерина. К такому выводу пришли ученые из Тайбэйского медицинского университета. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Эксперимент провели на сирийских хомяках, которых в течение восьми недель кормили высокожировой и высокохолестериновой диетой. Часть животных дополнительно получала смесь куркумина и льняного масла в низкой или высокой дозе.

У животных, получавших добавку, снизились уровни триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина LDL в крови. Также у них уменьшилось накопление триглицеридов и холестерина в печени. Наиболее выраженный эффект наблюдался в группе с высокой дозой смеси.

Исследователи выяснили, что добавка усиливала выведение жиров и холестерина с калом, а также меняла липидный профиль крови и печени. По мнению авторов, льняное масло могло улучшать усвоение жирорастворимого куркумина и одновременно дополнять его действие за счет омега-3 жирных кислот.

Ученые подчеркивают, что результаты пока получены на животных, поэтому переносить их напрямую на людей нельзя. Однако работа показывает, что комбинация куркумина и льняного масла может быть перспективной пищевой стратегией для поддержки печени и контроля нарушений жирового обмена.

Ранее стало известно, что куркумин снижает повреждение сердца и нарушения ритма при тепловом ударе.