Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие

Причиной бесплодия у мужчин сегодня чаще всего становится стресс, тогда как у женщин стали чаще выявлять эндометриоз и инфекции, что тоже влияет на здоровье репродуктивной системы, заявила НСН Инна Джиджоева. Если раньше проблема бесплодия в паре касалась мужчин в 35-40% случаев, то сейчас в паре за бесплодие мужчины ответственны уже в 50% случаев, тогда как в женской репродуктивной системе чаще развиваются внутренние инфекции из-за питания и стресса. Об этом в пресс-центре НСН заявила акушер-гинеколог Инна Джиджоева. «Процент мужского бесплодия безусловно растет быстрее женского. И это стрессовый фактор. Количество бесплодных мужчин растет на 10%. Это данные Росстата. Раньше 35-40% этой проблемы из 100% бесплодных пар отдавалось мужчинам, сейчас это 45-50%. Это все гормон кортизол, который воздействует на мужские репродуктивные органы. Всего с 2015 года по 2026 год количество бесплодных пар увеличилось на 10%. Играют роль и инфекции, но не те, которые передаются половым путем. В наших репродуктивных органах есть огромное количество митохондрий, их здоровье влияет на здоровье яйцеклетки. Стало больше эндометриоза, а это влияет на качество яйцеклетки. Овуляция не наступает, и это первая причина женского бесплодия», - рассказала она. Также гинеколог раскрыла, с какими проблемами сегодня сталкивается женское здоровье и какие у этого причины. «Вторая причина - это инфекции. Матка сейчас больше скомпрометирована, чем в прошлом веке. Микробы, которые населяют влагалище, по какой-то причине попадают в матку. Микробный мир влагалища становится неадекватным из-за питания и низкоуровневого воспаления, стресса, образа жизни. К 30 годам, когда пары готовы к рождению детей, они накапливают уже определенные болезни. Есть и трубная инфекция, когда микробиом кишечника тоже влияет на микробиом влагалища и приводит к непроходимости маточных труб. Ожирение, лишний вес – это тоже низкоуровневое воспаление, которое влияет на качество яйцеклетки. Даже еда из доставок влияет на бесплодие и приводит к внутренним воспалениям», - рассказала она. Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила НСН, что около 20% россиян считаются бесплодным, чаще всего речь идет о сочетанном факторе в паре.

