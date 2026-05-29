Найдено эффективное средство для борьбы с ревматоидным артритом

Ученые из Орхусского университета обнаружили соединение, которое может стать основой нового метода лечения ревматоидного артрита. Результаты исследования опубликованы в журнале EULAR Rheumatology Open (ERO).

Речь идет о веществе 4-октилитаконате (4-OI). В экспериментах на клетках и животных оно помогло уменьшить воспаление и отек суставов. В отличие от большинства существующих препаратов, которые воздействуют на иммунные клетки, новое соединение действует на клетки синовиальной оболочки суставов — именно они играют важную роль в развитии хронического воспаления и разрушении тканей.

Исследователи выяснили, что 4-OI активирует собственную противовоспалительную и антиоксидантную защиту организма. Благодаря этому клетки синовиальной оболочки становятся менее активными, а воспалительный процесс в суставе ослабевает. В результате у животных уменьшались как воспаление, так и припухлость суставов.

По словам авторов работы, такой подход может открыть путь к более точному и персонализированному лечению пациентов с тяжелыми формами ревматоидного артрита, особенно если существующие препараты оказываются недостаточно эффективными.

