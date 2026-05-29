JEV: разработан  назальный спрей для омоложения мозга

Исследователи из Техасского университета разработали экспериментальный назальный спрей, который в опытах помог обратить вспять возрастные изменения мозга. После двух доз у животных улучшилась память, снизилось хроническое воспаление и восстановилась работа клеток мозга. Работа опубликована в журнале Journal of Extracellular Vesicles (JEV). С возрастом в мозге развивается хроническое слабовыраженное воспаление — так называемое нейровоспалительное старение. Оно связано с ухудшением памяти, снижением способности к обучению и повышенным риском деменции и болезни Альцгеймера. Авторы новой работы считают, что этот процесс может быть обратим. Основой терапии стали внеклеточные везикулы — микроскопические частицы, которые клетки используют для передачи молекул друг другу. Исследователи загрузили их микроРНК — короткими молекулами, регулирующими активность генов и работу клеток мозга. Спрей вводили через нос, что позволяло доставлять препарат напрямую в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер. "Интраназальная доставка — одна из самых интересных частей нашего подхода. Она позволяет воздействовать на мозг без инвазивных процедур", — отметил соавтор работы Махидхар Кодали. После попадания в мозг терапия подавляла активность воспалительных систем, включая NLRP3-инфламмасому и сигнальный путь cGAS-STING, которые считаются ключевыми механизмами возрастного воспаления мозга. Кроме того, лечение улучшало работу митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. С возрастом их функция ухудшается, из-за чего нейроны становятся менее устойчивыми к повреждениям. "Мы словно возвращаем нейронам их искру, снижая окислительный стресс и восстанавливая работу митохондрий", — объяснила исследователь Мадху Лилавати Нараяна. В тестах на память животные после лечения лучше распознавали знакомые объекты, замечали изменения в окружающей среде и успешнее справлялись с заданиями по сравнению с контрольной группой. Особенно ученых удивило то, что эффект проявлялся быстро и сохранялся в течение нескольких месяцев после всего двух доз препарата. Авторы считают, что в будущем технология может использоваться для замедления возрастного снижения когнитивных функций, лечения деменции или восстановления после инсульта.