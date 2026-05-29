У каких национальностей ниже восприимчивость к онкогенному типу ВПЧ

Ученые Genotek изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов и оценили распространенность генетического варианта, связанного с восприимчивостью к вирусу папилломы человека 16-го типа. Оказалось, что корейцы, удмурты и армяне чаще других имеют генетическую устойчивость к типу ВПЧ, который может вызывать рак. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — очень распространенная группа вирусов, передающихся преимущественно при тесном кожном и половом контакте. Часто заражение вирусом не вызывает симптомов и проходит самостоятельно, однако некоторые типы могут вызывать бородавки и папилломы, а высокоонкогенные типы, особенно 16-й и 18-й, связаны с повышенным риском рака шейки матки и других видов рака.

Восприимчивость к ВПЧ определяется множеством факторов. Существенную роль играют как генетические особенности иммунной системы, так и внешние факторы — курение, состояние иммунитета, сексуальное поведение и характеристики самого вируса.

Исследователи выявили генетический вариант rs1828768, связанный со сниженной вероятностью развития хронической инфекции при заражении вирусом папилломы человека 16-го типа — одним из основных онкогенных типов ВПЧ. Защитным оказался аллель T (вариант гена, при котором в определенном локусе в качестве нуклеотида присутствует тимин — T): у людей с генотипом TT вероятность обнаружения антител к ВПЧ 16-го типа была примерно в 2 раза ниже по сравнению с носителями генотипа CC.

Хотя точный механизм защитного действия этого варианта пока не установлен, ученые предполагают, что он может влиять на работу иммунной системы и помогать организму эффективнее устранять вирус на ранних стадиях инфекции.

Результаты исследования показали заметные различия между популяциями. Чаще всего защитный вариант встречался у корейцев (16,96%). Высокая частота данного варианта была обнаружена у удмуртов (13,77%), а также у армян (10,11%). Среди русских носительство защитного аллеля составило 8,59%, что значительно ниже показателей лидирующих групп. А у марийцев была выявлена самая низкая из исследованных этносов частота встречаемости аллеля Т (3,17%).

«Наше исследование показывает, что генетические факторы, влияющие на восприимчивость к ВПЧ 16, могут существенно различаться между этническими группами. Это важный шаг к более глубокому пониманию того, почему иммунный ответ на вирус у разных людей отличается. Подобные данные помогают не только изучать механизмы устойчивости к инфекциям, но и формировать научную основу для развития персонализированной медицины и профилактики онкологических заболеваний», — отметила руководитель научных коммуникаций Genotek, генетик Екатерина Суркова.