Созданы наноплатформы для диагностики и лечения онкозаболеваний

Ученые Сириуса создали наноплатформы для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В их основе лежит принцип адресной доставки лекарств непосредственно к опухоли, благодаря чему найдена возможность перепрограммирования иммунных клеток, сообщили журналистам в пресс-службе научно-технологического университета "Сириус".

"Исследовательская группа Научно-технологического университета "Сириус" разработала новый тип наноплатформ для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В ходе двухлетнего проекта удалось не только создать эффективную систему адресной доставки лекарств к опухолевым клеткам, но также получить данные, которые лягут в основу нового проекта по иммунотерапии рака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты работали с платформами на основе альбуминового носителя, загруженного полупроводниковыми квантовыми точками AgInS. Эти частицы размером всего 24 нанометра обладают яркой флуоресценцией в инфракрасном диапазоне, что позволяет использовать их для "подсветки" опухолевых клеток при диагностике. Предполагалось, что генерируемые ими активные формы кислорода смогут напрямую убивать раковые клетки за счет окислительного стресса. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что против опухолевых клеток этот механизм неэффективен, при этом наночастицы продемонстрировали ярко выраженное антибактериальное действие. Этот результат показал, что одни и те же наночастицы могут быть полезны в разных областях медицины. Теперь часть дальнейших исследований будет переориентирована на поиск их применения против бактериальных инфекций.

Маскировка для адресной доставки

Параллельно исследователи разработали протокол выделения и очистки мембранных белков из клеток рака молочной железы. Эти белки используются для создания маскирующего покрытия наноплатформ. Такая оболочка выполняет сразу две задачи: помогает частицам избегать атаки иммунной системы, а также обеспечивает их адресную доставку именно к опухолевым клеткам с помощью специфичного состава белковой оболочки.

"Для экспериментов специалисты использовали вещество, которое уже применяется в реальной медицинской практике, - "Фотосенс". Его поместили внутрь альбуминовых частиц размером 100 нанометров. Выяснилось, что такая "упаковка" не только помогает лекарству лучше проникать в клетки и дольше сохранять активность, но и принципиально меняет характер его работы. Вместо того, чтобы просто разрушать опухолевую клетку изнутри, новый подход заставляет ее погибать иначе: вместо апоптоза запускается некроз, что может потенциально активировать иммунный ответ", - рассказали в пресс-службе.

Полученный результат стал основой для нового гранта, команде предстоит проверить, запускает ли такой подход иммунный ответ против болезни по всему организму. Проект был реализован при поддержке Государственной программы научно-технологического развития федеральной территории "Сириус" и регионального конкурса Российского научного фонда.