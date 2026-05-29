Медики выявили основные проблемы со здоровьем у офисных сотрудников

Медики обнаружили три основных проблемы со здоровьем, которые негативно сказываются на эффективности работников. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследования "Сберздоровья".

Так, согласно исследованию, каждый четвертый офисный сотрудник страдает от скрытых сердечно-сосудистых заболеваний (23,5%), что было выявлено в ходе анализа результатов диспансеризации более 3,5 тыс. человек.

Газета уточняет, что на втором месте по распространенности у респондентов оказались эндокринные расстройства (13,2%). Во время диспансеризации у работников выявляли начальные проявления диабета, заболевания щитовидной железы и нехватку витамина D. Также заболевания ЖКТ обнаружились у 12,8% работников. В основном это гастриты и функциональные расстройства, которые во многом связаны со стрессом и тревогой.

Курение как фактор риска было зафиксировано у 12,4% офисных сотрудников. Уточняется, что этот показатель в исследовании учитывался отдельно, потому что он многократно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний.

По результатам исследования, анемия была обнаружена у 6,9% обследованных, аллергические реакции выявлены у 5,6%, кожные нарушения - у 2,5%, офтальмологические - у 1,9%, а психологические расстройства - у 0,8%.

Отмечается, что из-за неэффективной работы таких сотрудников компании могут терять до 133 млн рублей в год на каждую тысячу работников.