Точечная терапия для агрессивного рака легких прошла третью фазу испытаний

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Международный коллектив медиков завершил проведение третьей фазы клинических испытаний сунвозертиниба, орального лекарства от агрессивных форм немелкоклеточного рака легких со специфическими мутациями в гене EGFR. Этот препарат оказался на 35% более эффективным, чем стандартная химиотерапия, сообщила пресс-служба Университета штата Техас.

"На протяжении многих лет у пациентов с данными мутациями в гене EGFR было мало надежд, так как существующие терапии или не действовали на опухоли, или были очень токсичными. Результаты испытаний указывают на то, что сунвозертиниб лучше сдерживает болезнь и чаще заставляет опухоль уменьшиться в размерах, чем стандартная химиотерапия", - заявил профессор Университета штата Техас (США) Джон Хеймах, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, у небольшой, но значимой части пациентов с немелкоклеточным раком легких, от 1% до 10% больных, выявляются особенно опасные мутации в одном из сегментов гена EGFR, который регулирует рост нескольких типов клеток в организме человека. Данные мутации повышают агрессивность опухоли и делают ее неуязвимой к действию гефитиниба и прочих препаратов, блокирующих EGFR и применяемых при лечении рака легких.

Для борьбы с этими формами немелкоклеточного рака легких ученые несколько лет назад создали короткую органическую молекулу, сунвозертиниб, которая блокирует работу мутантных версий EGFR. Для окончательной проверки эффективности его работы ученые заручились поддержкой 324 пациентов с агрессивными формами рака легких, которым не помогла стандартная химиотерапия на базе соединений платины.

Ученые разделили добровольцев на две группы, одна из которых получала на протяжении трех недель экспериментальный препарат, а другие - стандартную химиотерапию от рака легких. Последующие наблюдения показали, что получавшие сунвозертиниб пациенты в среднем прожили более 10 месяцев без видимого ухудшения в их состоянии, тогда как для добровольцев из контрольной группы этот показатель составил лишь 7 месяцев, что говорит о 35% приросте в уровне эффективности лечения.

Как отмечают ученые, потенциально опасные побочные эффекты от приема данного препарата были зафиксированы в 7,4% случаев, и при этом ни в одном случае эти осложнения не привели к гибели добровольцев. Это говорит в пользу того, что сунвозертиниб существенно превосходит уже существующие формы химиотерапии в уровне эффективности и при этом не уступает им в безопасности, подытожили профессор исследователи.

О раке легких

По оценкам ВОЗ, рак легких является одной из главных причин преждевременной смерти людей наряду с болезнями сердца и сосудов, а также другими типами опухолей. В 2018 году он унес жизни примерно 1,76 миллиона жителей планеты, большая часть которых получила его из-за курения сигарет. По этой причине врачи всегда советуют курильщикам максимально быстро отказываться от употребления табака.