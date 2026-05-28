Найдена связь между спортзалом и депрессией

Международная группа учёных проанализировала данные почти 500 тыс. человек и выявила устойчивую связь между физической силой и риском депрессии. Исследование опубликовано в Journal of Psychiatric Research.

У людей с более низкой силой рук (измеряемой динамометром) риск развития депрессии оказался выше на 26-42% по сравнению с самыми сильными участниками. К таким выводам специалисты пришли, изучив 16 научных работ из 12 стран, включая Японию, Италию и ЮАР. Средний возраст участников составлял около 60 лет.

Авторы подчёркивают, что слабый хват сам по себе не вызывает депрессию. Он служит индикатором общей биологической устойчивости организма. Люди с крепкими мышцами обычно больше двигаются, а регулярная активность защищает нервную систему.